В Сибири на восемь лет посадили директора природного заказника

Новосибирский атаман виновен в многочисленных преступлениях, в том числе в браконьерстве В Новосибирской области бывший директор Кельдинского заповедника Вячеслав Ермолик приговорен к восьми годам лишения свободы.
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