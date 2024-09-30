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24 идеи, которые обеспечат дома комфорт благодаря интересным мелочам

24 идеи, которые обеспечат дома комфорт благодаря интересным мелочам

Дом – это место, которое должно быть максимально уютным и комфортным. При этом нельзя забывать и о функциональности, поскольку каждый день мы пользуемся множеством вещей и зон, делая это на автомате и даже не задумываясь об удобстве или его отсутствии.

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