24 идеи, которые обеспечат дома комфорт благодаря интересным мелочам

Дом – это место, которое должно быть максимально уютным и комфортным. При этом нельзя забывать и о функциональности, поскольку каждый день мы пользуемся множеством вещей и зон, делая это на автомате и даже не задумываясь об удобстве или его отсутствии.
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