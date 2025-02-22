«Из грязи в князи»: Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна из-за высказывания о брендовых сумках

Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна за историю с сумками. Недавно супруга Евгения Петросяна публично осудила девушек, которые покупают подделки люксовых брендов из-за невозможности приобрести оригинал.
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