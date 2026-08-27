Бойцы РФ рассказали об освобождении населенного пункта Неженка

Военнослужащий с позывным «Высота», принимавший участие в освобождении населенного пункта Неженка в Запорожской области, поделился информацией о специфике штурмовых действий в условиях наличия минных полей и инженерных заграждений.
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