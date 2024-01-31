Шойгу раскритиковал руководство «Уралтрансмаша» за сроки выпуска техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора и руководство «Уралтрансмаша» за затягивание сроков производства одного из перспективных артиллерийских комплексов, сообщила 31 января пресс-служба оборонного ведомства.
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