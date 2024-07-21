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Как так получилось, что самолет летел из Дели в Сан-Франциско, а сел в Красноярске?

Как так получилось, что самолет летел из Дели в Сан-Франциско, а сел в Красноярске?

Канал "Объясняю на пальцах" очень доходчиво объяснил, как на этой неделе самолет, летящий из Дели в Сан-Франциско и на борту которого случилась техническая неисправность, мог сделать аварийную посадку в Красноярске.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
Не оспаривая содержание статьи, сильно удивляюсь карте в полярной проекции. Почему полюс съехал на Урал из Ледовитого океана?
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8 мин.
Игорь Максаков
С другой стороны , то есть в противоположной, расширилась площадь нашего дома - Земля.
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7 мин.
Игорь Максаков
По себе не суди. Альберт Эйнштей тоже накралесил так, что до сих пор никто толком ничего не поймёт. А я даже не курю сигареты, а с пивом завязал в 2007 году. Играю хорошо на соло-гитаре мировые хиты. Ровняйся на меня, будут уважать.
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4 мин.

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