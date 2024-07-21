Как так получилось, что самолет летел из Дели в Сан-Франциско, а сел в Красноярске?

Игорь Максаков

По себе не суди. Альберт Эйнштей тоже накралесил так, что до сих пор никто толком ничего не поймёт. А я даже не курю сигареты, а с пивом завязал в 2007 году. Играю хорошо на соло-гитаре мировые хиты. Ровняйся на меня, будут уважать.