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Wildberries продолжает работать в стабильном режиме, несмотря на обвинения в рейдерстве

Wildberries продолжает работать в стабильном режиме, несмотря на обвинения в рейдерстве

Во время конфликта между основателем Wildberries Владиславом Бакальчуком и его женой Татьяной, которая подтвердила начало бракоразводного процесса, прозвучало заявление о попытке рейдерского захвата компании.

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