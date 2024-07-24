Wildberries продолжает работать в стабильном режиме, несмотря на обвинения в рейдерстве

Во время конфликта между основателем Wildberries Владиславом Бакальчуком и его женой Татьяной, которая подтвердила начало бракоразводного процесса, прозвучало заявление о попытке рейдерского захвата компании.
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