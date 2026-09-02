Эквадор: водитель мотоциклетного такси был застрелен возле школы на улице Латакунга в Паскуалесе, Гуаякиль, в утренние часы по подозрению в целенаправленном убийстве, связанном с вымогательством.
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