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80 лет назад СССР первым в Европе восстановил телевидение после войны. Как это удалось выходцу из набожного владимирского села?

80 лет назад СССР первым в Европе восстановил телевидение после войны. Как это удалось выходцу из набожного владимирского села?

Война еще гремела в Европе, но немецкие солдаты знали, что капитуляция неизбежна. Ровно 80 лет назад, 7 мая 1945-го, за два дня до того как в немецком Карлсхорсте начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель поставил в присутствии маршала СССР Георгия Жукова свою подпись под документом о безоговорочной капитуляции Германии, Советский Союз стал первой страной континента, возобновившей телевещание.

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