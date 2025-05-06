80 лет назад СССР первым в Европе восстановил телевидение после войны. Как это удалось выходцу из набожного владимирского села?

Война еще гремела в Европе, но немецкие солдаты знали, что капитуляция неизбежна. Ровно 80 лет назад, 7 мая 1945-го, за два дня до того как в немецком Карлсхорсте начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель поставил в присутствии маршала СССР Георгия Жукова свою подпись под документом о безоговорочной капитуляции Германии, Советский Союз стал первой страной континента, возобновившей телевещание.