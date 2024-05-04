В Архангельске проходит Майская эстафета

Первыми традиционно бежали дошколята, которые уже завершили забег на шести этапах по 60 метровПервыми традиционно бежали дошколята, которые уже завершили забег на шести этапах по 60 метровАдминистрация столицы Поморья уже объявила победителей среди воспитанников детских садов.
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