Собака до суда довела

Президент благотворительного фонда «Рекс» подала в суд на главу Прионежского района и выиграла егоАлабай по кличке Мира Текст: Марина Бедорфас Судебный спор, который рассматривал Прионежский районный суд, возник из-за собаки породы алабай по кличке Габи-Мира.