«Милый Ханс, дорогой Петр»: В объектив, как в прицел

Тревожная драма про предчувствие Великой Отечественной войны В каком-то городе в канун Великой Отечественной трудятся немецкие инженеры, чтобы российские заводы смогли производить новое увеличивающее стекло.
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