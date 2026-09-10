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Пронедра

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Morgan Stanley оценил влияние усталости нефтетрейдеров от конфликта на рынок

Morgan Stanley оценил влияние усталости нефтетрейдеров от конфликта на рынок

Нефтяной рынок входит в новую фазу, когда даже крупные трейдеры предпочитают не заглядывать слишком далеко вперед.

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