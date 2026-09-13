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Царьград

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Парфёнов: Печатные книги сохранят популярность в 2026 году

Парфёнов: Печатные книги сохранят популярность в 2026 году

Михаил Парфёнов рассказал о стойкости популярности печатных книг, несмотря на рост электронных и аудиоформатов.

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