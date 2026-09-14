Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

867 подписчиков

Эстонский глава МИД: «Мы быстро заблокируем Балтику и перенесем войну на территорию России»

Эстонский глава МИД: «Мы быстро заблокируем Балтику и перенесем войну на территорию России»

НАТО за считанные часы может лишить Россию выхода из Балтийского моря. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES  заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя