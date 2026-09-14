Эстонский глава МИД: «Мы быстро заблокируем Балтику и перенесем войну на территорию России»

НАТО за считанные часы может лишить Россию выхода из Балтийского моря. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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