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Закон, порядок, государство

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Расчеты 122 мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ

Расчеты 122 мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ

Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

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