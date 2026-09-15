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Маральник «Туран»

Маральник «Туран»

Мараловодческое хозяйство «Туран» является охотпользователем, у него в аренде находится более 10 000 гектаров.

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