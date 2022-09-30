Политика Сегодня

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Власти Донецка сообщили об обстреле практически всех районов города

Власти Донецка сообщили об обстреле практически всех районов города

Украинские вооруженные силы открыли огонь по столице Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин По его словам, под обстрелом со стороны украинских боевиков находятся практически все районы горда.

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