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Следователями полиции в Челябинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 12 млн рублей

Следователями УМВД России по городу Челябинску направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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