В Пинежском округе по программе «Комфортное Поморье» реализуют 22 проекта

Часть инициатив, победивших в конкурсном отборе, уже завершена, другие находятся на финальном этапе.В Пинежском округе реализуют 22 инициативы, победившие в прошлом году в конкурсном отборе проекта «Комфортное Поморье».
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