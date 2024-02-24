Макрон: Аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

Аграрный кризис, разразившийся на территории Европы, не удастся решить в течение нескольких часов. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в рамках посвященной сельскохозяйственной отрасли выставки, открывшейся в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже.
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