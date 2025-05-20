Захарова: Франция возглавила партию войны против России

Действия Парижа не направлены на урегулирование конфликта на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Франция, расширяя санкции против России и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны.
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