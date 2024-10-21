«Тушинский вор»: судьба русского царя-самозванца Лжедмитрия Второго

Лето 1606 года. Ещё не успел развеяться прах первого самозванца, ещё не высохла кровь тысяч убитых во время погрома поляков, как по Московии и по Речи Посполитой поползла молва о вторичном чудесном спасении царя Дмитрия.
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