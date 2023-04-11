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Галина Головченко помогла решить проблему с освещением на улице Воровского

Галина Головченко помогла решить проблему с освещением на улице Воровского

Депутат Заксобрания Кубани помогла решить проблему с уличным освещением на улице Воровского, 182. С такой просьбой к парламентарию обратилась местная жительница по имени Марина.

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