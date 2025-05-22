Морпехи ЧФ вывезли трофейную технику из курского приграничья

Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видео, как военные 810-й отдельной гвардейской бригады морпехи Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск "Север" вывозят трофейную технику из курского приграничья.
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