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Морпехи ЧФ вывезли трофейную технику из курского приграничья

Морпехи ЧФ вывезли трофейную технику из курского приграничья

Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видео, как военные 810-й отдельной гвардейской бригады морпехи Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск "Север" вывозят трофейную технику из курского приграничья.

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