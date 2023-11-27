Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач поразили артиллерийские орудия ВСУ на Купянском направлении

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов.
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