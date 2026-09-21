Жена Стаса Михайлова назвала певца "человеком-фейком"

Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с артистом. В соцсетях она добавила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, а также считает его «Человеком-фейком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подоляка назвал п...
- Подоляка назвал п...
- СК: после сообщен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым