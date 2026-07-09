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Царьград

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Минздрав сообщил об увеличении помощи детям на 15% за пять лет

Минздрав сообщил об увеличении помощи детям на 15% за пять лет

На форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве 9-10 июля Евгения Котова, заместитель министра здравоохранения, заявила, что за последние пять лет объемы высокотехнологичной медпомощи для детей выросли на 15%.

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