Минздрав сообщил об увеличении помощи детям на 15% за пять лет

На форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в Москве 9-10 июля Евгения Котова, заместитель министра здравоохранения, заявила, что за последние пять лет объемы высокотехнологичной медпомощи для детей выросли на 15%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии