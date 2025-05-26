Из полиции уходят лучшие. Дальше – коллапс? "Ждали новостей от Колокольцева. Но, видимо, в МВД все хорошо"

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ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На ПМЮФ-2025 снова блистал глава СК Александр Бастрыкин, задавал неудобные вопросы законодательной власти, разносил в пух и прах чиновников за завоз криминальных элементов из стран Азии.