И дать, и взять: в Волгоградской области выросло количество взяточников

Количество коррупционных преступлений в Волгоградской области в этом году заметно выросло. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за период с января по август в нашем регионе выявлено 82 факта получения и 152 случая дачи взяток.
Количество коррупционных преступлений в Волгоградской области в этом году заметно выросло. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за период с января по август в нашем регионе выявлено 82 факта получения и 152 случая дачи взяток.
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