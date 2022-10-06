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И дать, и взять: в Волгоградской области выросло количество взяточников

И дать, и взять: в Волгоградской области выросло количество взяточников

Количество коррупционных преступлений в Волгоградской области в этом году заметно выросло. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за период с января по август в нашем регионе выявлено 82 факта получения и 152 случая дачи взяток.

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