Фотоконкурс «ЮВК»: мама с дочерью из Выхина отдохнули в Дагестане

До конца 2023 года остался всего месяц и буквально пара номеров газеты «Юго-Восточный курьер». Уже совсем скоро мы подведем итоги редакционного фотоконкурса, но пока у читателей еще есть возможность принять в нем участие и выиграть призы.
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