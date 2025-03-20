«Челси» купил за 74,4 млн евро вингера Кенда и опорника Эссугу у «Спортинга»

«Спортинг» объявил о переходе двух молодых игроков в «Челси». Лондонцы заплатят за 17-летнего вингера Жеовани Кенда и 20-летнего опорника Дариу Эссугу общую сумму в размере 74,4 млн евро, сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.
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