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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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«Челси» купил за 74,4 млн евро вингера Кенда и опорника Эссугу у «Спортинга»

«Спортинг» объявил о переходе двух молодых игроков в «Челси». Лондонцы заплатят за 17-летнего вингера Жеовани Кенда и 20-летнего опорника Дариу Эссугу общую сумму в размере 74,4 млн евро, сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.

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