Дьявол из «тусовки». Почему Пи Дидди связали со смертью Лиама Пейна

16 октября мировые таблоиды облетела жуткая новость — Лиам Пейн, бывший вокалист популярной в недавнем прошлом британской поп-группы One Direction, скончался после падения с балкона третьего этажа одного из отелей Буэнос-Айреса — Casa Sur.
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