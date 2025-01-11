Польского генерала уволили после того, как пропавшие с военного склада сотни противотанковых мин нашлись в IKEA

Как сообщает польское новостное издание Onet., министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш уволил высокопоставленного генерала Войска Польского после того, как в IKEA были обнаружены пропавшие с военных складов противотанковые мины.
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