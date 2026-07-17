Rogue Rover: Tony Robbins' AI Bought Robot Dog To 'Merge With' Without Permission Billionaire life coach Tony Robbins revealed that his personal AI agent named "Bartok" independently purchased and shipped him a robot dog without asking permission.
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