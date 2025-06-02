В Екатеринбурге экс-замминистра ЖКХ обвинили в получении взятки в 1,9 млн рублей

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга начался процесс над бывшим замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андреем Кислицыным и экс-депутатом заксобрания региона, ныне советником компании "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым.
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