Доцент Леонова: взломщики аккаунтов «Госуслуг» могут использовать СНИЛС

Преступники научились взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», используя страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) его владельца, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
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