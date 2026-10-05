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Царьград

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Vanity Fair назвал Сэма Альтмана самым влиятельным в США 2026

Vanity Fair назвал Сэма Альтмана самым влиятельным в США 2026

Глава OpenAI Сэм Альтман признан самым влиятельным человеком США 2026 года в рейтинге Vanity Fair, оставив позади Илона Маска и других лидеров в сфере ИИ.

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