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Мода и Шоу-бизнес

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Бритни Спирс показала предполагаемого возлюбленного и заговорила об уходе из соцсетей

Бритни Спирс показала предполагаемого возлюбленного и заговорила об уходе из соцсетей

Бритни Спирс интригует поклонников: в соцсетях она опубликовала снимок с неизвестным мужчиной, чье лицо скрыла крестиком, а также призналась, что подумывает о завершении блогерской карьеры и запуске собственного бизнеса по производству мыла и свечей.

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