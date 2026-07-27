Бритни Спирс показала предполагаемого возлюбленного и заговорила об уходе из соцсетей

Бритни Спирс интригует поклонников: в соцсетях она опубликовала снимок с неизвестным мужчиной, чье лицо скрыла крестиком, а также призналась, что подумывает о завершении блогерской карьеры и запуске собственного бизнеса по производству мыла и свечей.
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