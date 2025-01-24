Программа долгосрочных сбережений: как навсегда лишиться софинансирования от государства?

В редакцию «Бизнес FM» обратилась жительница Москвы, которая потеряла возможность получать доплаты по программе ПДС, причем не по своей винеВ 2024 году москвичка Вероника решили вступить в программу долгосрочных сбережений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии