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Суть Событий

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Операторы связи уведомили банки о блокировке с 15 октября вызовов без маркировки

Операторы связи уведомили банки о блокировке с 15 октября вызовов без маркировки

Крупнейшим российским банкам могут заблокировать массовые звонки россиянам уже с 15 октября. Операторы связи разослали уведомления, что перестанут пропускать вызовы без маркировки.

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