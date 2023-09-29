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И снова Ленин не дает покоя партии власти: депутат Госдумы от "ЕР" Евгений Фёдоров вновь обвинил Владимира Ильича в разрушении России

И снова Ленин не дает покоя партии власти: депутат Госдумы от "ЕР" Евгений Фёдоров вновь обвинил Владимира Ильича в разрушении России

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Ну не даёт покоя Владимир Ильич Ленин партии власти в лице "Единой России".

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Когда же перестанут врать про СССР. Уже надоели толстые кошельки.Вот и с развалом СССР,страну начали разворовывать.Когда вы всё таки успокоитесь либерал-дерьмократы.                      https://youtu.be/9GSkKSfZMZU
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3 час.
Aнатолий Райков
Заврался совсем,,а ты вспомни февраль 1917 года.
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3 час.
Виктор Беляев
Вот трепачи, лишь бы всё обо...оть.
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1 час.

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