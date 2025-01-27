В Салехарде младшим классам из-за морозов разрешили остаться дома

В Салехарде ученикам младших классов снова разрешили остаться дома из-за плохой погоды. С прошлой недели на Ямале продолжаются сильные морозы, иногда – с ветром и снегом, в связи с чем в школах по ситуации решают, кому можно остаться дома на дистанте.