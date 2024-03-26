Переходят на нефть США: индийские НПЗ увеличили закупку на фоне ужесточения санкций против России

Валерий Бирюков

Ничего не понимаю! То писали, что Индия покупает нефть у России и перепродаёт её, поскольку была снижена закупочная и Индия на этом имела маржу. А что, пиндосы продают свою нефть Индии тоже по демпинговым ценам? Похоже на бред: пиндосы ничего не делают бесплатно. Хрень какая-то, а не инфа.