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Переходят на нефть США: индийские НПЗ увеличили закупку на фоне ужесточения санкций против России

Переходят на нефть США: индийские НПЗ увеличили закупку на фоне ужесточения санкций против России

Переходят на нефть США: индийские НПЗ увеличили закупку на фоне ужесточения санкций против России Татьяна АрестоваВ следующем месяце в Индию должно прибыть более 250 000 баррелей американской сырой нефти в день.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ничего не понимаю! То писали, что Индия покупает нефть у России и перепродаёт её, поскольку была снижена закупочная и Индия на этом имела маржу. А что, пиндосы продают свою нефть Индии тоже по демпинговым ценам? Похоже на бред: пиндосы ничего не делают бесплатно. Хрень какая-то, а не инфа.
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