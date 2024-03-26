Переходят на нефть США: индийские НПЗ увеличили закупку на фоне ужесточения санкций против России Татьяна АрестоваВ следующем месяце в Индию должно прибыть более 250 000 баррелей американской сырой нефти в день.
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