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Правительство Уганды отменило карантины от лихорадки Эбола

Правительство Уганды отменило карантины от лихорадки Эбола

Уганда отменяет карантины, продолжавшиеся более двух месяцев в центральных районах страны, из-за вспышки лихорадки Эбола, сообщил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени 18 декабря, в телевизионном обращении к нации, передает местная газета Monitor.

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