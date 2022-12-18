Правительство Уганды отменило карантины от лихорадки Эбола

Уганда отменяет карантины, продолжавшиеся более двух месяцев в центральных районах страны, из-за вспышки лихорадки Эбола, сообщил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени 18 декабря, в телевизионном обращении к нации, передает местная газета Monitor.