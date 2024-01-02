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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски забил 8 голов в 16 матчах Ла Лиги. Он проводит худший сезон за 5 лет

Роберт Левандовски проводит худший сезон за последние пять лет. 35-летний поляк забил 8 мячей в 16 играх Ла Лиги.

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