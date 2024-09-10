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Царьград

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ВСУ потеряли тягач и броневик, когда пытались украсть комбайн в Курской области

ВСУ потеряли тягач и броневик, когда пытались украсть комбайн в Курской области

Русские дроны не дали ВСУ вывезти из Курской области на Украину комбайн.Бойцы ВС России уничтожили солдат ВСУ, которые пытались украсть комбайн в Курской области и перегнать его на территорию своей страны.

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