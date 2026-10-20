❗️⚡️В ноябре на полигонах Польши запланировано проведение масштабных маневров с участием контингента Великобритании, Франции и Германии, численность которого составит не менее 1500 военнослужащих.
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