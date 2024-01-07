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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борисов считает, что победит О’Мэлли: «Я – чемпион ACA, наш уровень давно вырос»

«Зачем мне себя ущемлять? Конечно, в этом противостоянии победит Олег Борисов. Я же не могу сказать – нет.

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