Анонс PS5 Slim, оценки Total War: Pharaoh, New World снова в топе, выживач про русского машиниста…

Состоялся релиз Total War: Pharaoh, появились и первые рецензии журналистов; slim-версия PlayStation 5 выйдет в ноябре; хоррор Hollow Cocoon стартует в декабре; Activision Blizzard планирует выпустить Modern Warfare III и Diablo IV в GamePass в 2024-м; Джон Ричителло уходит с поста главы Unity и вскоре покинет компанию; фестиваль «Играм быть» принёс демо Trans-Siberian Railway Simulator, где герой пьёт водку, стреляет из «калаша» и ведёт электровоз; в .